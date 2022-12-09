В Челябинске осудили местного жителя, который сбил сотрудника ГУФСИН, чтобы избежать ареста

Жителя Челябинска суд приговорил к 7 годам в колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудника ГУФСИН при задержании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале у дома по улице Агалакова осужденный к 6 годам колонии за незаконный сбыт наркотических средств, управляя автомобилем, сбил оперуполномоченного отдела розыска ГУФСИН России по Челябинской области, чтобы избежать ареста. После этого он скрылся.

В результате ДТП потерпевший получил перелом тазобедренного сустава.

Подсудимый вину признал и принял меры для возмещения морального вреда. Суд взыскал с него 650. тыс. рублей в пользу потерпевшего. Арестованный автомобиль Митсубиси Лансер обращен в счет возмещения ущерба потерпевшему.