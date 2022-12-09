В Прикамье спустя десять лет может возобновиться производство судов

На Пермской судоверфи (ПСВ), начавшей работать в прошлом году, могут запустить производство судов на электротяге.

Как сообщает "Ъ", для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. В частности, предприятие нужно подготовить к работе с цветными металлами. Модернизация будет проходить без остановки производственного процесса, предварительный план ее мероприятий уже разработан.

По данным издания, обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело. Успешность сбыта судов будет зависеть от их типа, цены и целей, для которых они будут производиться.

Инвестиционная компания АФК "Система" обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Вопрос планируется проработать до конца текущего года.

Экс-председатель комитета заксобрания Прикамья по промышленности, экономической политике и налогам, декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова отмечает, что для производства электросудов на Пермской судоверфи, ее мощности, вероятно, потребуется серьезно обновить.

"Оборудование бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, если оно еще сохранилось, вряд ли удовлетворяет современным требованиям. Так или иначе, нужны будут какие-то новые технологии, тем более, если мы говорим о судах на электротяге", — приводит издание слова Миролюбовой. Основная же задача, по словам профессора, будет состоять в обеспечении расширяющегося производства судоверфи квалифицированными кадрами.