В Прикамье спустя десять лет может возобновиться производство судов

09 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: gazeta.spb.ru

В Прикамье спустя десять лет может возобновиться производство судов

На Пермской судоверфи (ПСВ), начавшей работать в прошлом году, могут запустить производство судов на электротяге.

Как сообщает "Ъ", для этого предприятию придется пройти модернизацию, так как до этого новая компания не занималась строительством судов, а только выполняла их ремонт и изготавливала причалы. В частности, предприятие нужно подготовить к работе с цветными металлами. Модернизация будет проходить без остановки производственного процесса, предварительный план ее мероприятий уже разработан.

По данным издания, обновление мощностей судоверфи потребует серьезных вложений, так как оборудование бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, на базе которого она работает, устарело. Успешность сбыта судов будет зависеть от их типа, цены и целей, для которых они будут производиться.

Инвестиционная компания АФК "Система" обсуждает с властями Прикамья возможность строительства на площадке ПСВ серии электросудов. Вопрос планируется проработать до конца текущего года.

Экс-председатель комитета заксобрания Прикамья по промышленности, экономической политике и налогам, декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова отмечает, что для производства электросудов на Пермской судоверфи, ее мощности, вероятно, потребуется серьезно обновить.

"Оборудование бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса, если оно еще сохранилось, вряд ли удовлетворяет современным требованиям. Так или иначе, нужны будут какие-то новые технологии, тем более, если мы говорим о судах на электротяге", — приводит издание слова Миролюбовой. Основная же задача, по словам профессора, будет состоять в обеспечении расширяющегося производства судоверфи квалифицированными кадрами.

Теги: производство судов, модернизация, судоверфь, пермский край



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети