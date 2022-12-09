Спустя два года в Свердловской области проведут Губернаторскую елку

Спустя два года перерыва из-за пандемии коронавируса, в Свердловской области наконец проведут Губернаторскую елку. Об этом во время "прямой линии" с губернатором заявил глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, в этом году к детям из малообеспеченных и многодетных семей присоединятся и дети мобилизованных граждан. Праздник с цирковым представлением, песнями и Дедом Морозом пройдет в резиденции губернатора. Всего готовится более 40 представлений.

Всю информацию горожане смогут найти на сайте правительства Свердловской области, минкульта региона и своих муниципалитетов. Для участия необходимо подать заявку.