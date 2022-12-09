Запад использует украинский народ как пушечное мясо – Путин

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в использовании украинского народа в качестве "пушечного мяса". Такое заявление он сделал в видеообращении к министрам обороны стран ШОС и СНГ, которые собрались в Москве (сам Путин сегодня в Бишкеке).

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает ее на самоубийственный путь", - заявил Путин.

Он добавил, что "конфликтный потенциал в мире растет". "Это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки", - считает президент России.