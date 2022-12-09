OBI в Химках не инспектировали из-за моратория на проверки бизнеса

Проверки ТЦ OBI в Химках, где произошел крупный пожар, в последнее время не проводились из-за моратория.

"Здесь проблем у нас никаких не возникало в том, что касается именно вопросов обеспечения пожарной безопасности. Но в связи с мораторием мы эти проверки не проводим", - сказал в эфире "России-24" глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, его цитирует ТАСС.

Ликвидация открытого горения в ТЦ ожидается в ближайшее время.