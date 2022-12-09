09 Декабря 2022
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Происшествия СЗФО В России
Фото: kavkazplus.com

В Коми арестовали бывшего учителя по обвинению в оправдании теракта на Крымском мосту

Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в публичном оправдании терроризма и дискредитации ВС РФ.

Тушканов заключен под стражу по 5 февраля 2023 года, сообщает суд на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".

По данным из соцсетей известно, что мужчина в интернете назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ. Ранее Тушканова уже штрафовали по административному делу о дискредитации армии.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате были повреждены ж/д ветка и автомобильный мост, обрушилось несколько пролетов. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.

Теги: учитель, теракт, крымский мост



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