Свердловчанкам рассказали, как добиться алиментов от мобилизованного экс-супруга

Жительницы Среднего Урала смогут добиться алиментов от бывших мужей, мобилизованных на спецоперацию. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев на "прямой линии", для этого необходимо обратиться в службу судебных приставов.

"Необходимо обратиться в службу судебных приставов, представить документ о мобилизации, а служба судебных приставов уже свяжется с частью или подразделением, которые наладят отчисление алиментов", - заявил губернатор.

В случае возникновения вопросов, свердловчанки могут обратиться на "горячую линию" по номеру 122.