09 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени тату-мастера подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В Тюмени заключили под стражу молодого человека 1990 года рождения. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"4 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в помещении тату-салона, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей, которая пришла к нему на сеанс нанесения татуировки. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами", - говорится в сообщении.

По постановлению суда, обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года.

Теги: изнасилование, уголовное дело, тату-мастер



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