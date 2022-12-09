Куйвашев рассказал, что делать семьям, когда мобилизованные не выходят на связь

Жители Среднего Урала пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность связаться с мобилизованными родственниками, как только те выезжают за пределы региона. Глава региона в ходе "прямой линии" рассказал, что делать в таком случае.

"Я понимаю, для родственников это действительно тяжело, не знать, что происходит с близкими. Мы вместе с уполномоченной по правам человека придумали решение. Операторы "горячей линии" и Татьяна Мерзлякова составляют списки родственников, до кого не могут дозвониться, и эти списки передаются в воинские части", - заявил губернатор.

По его словам, воинские части активно идут навстречу и передают мобилизованным желание их близких связаться с ним, после чего те самостоятельно звонят семье. Куйвашев подчеркнул, что у военнослужащих не всегда есть возможность перезвонить сразу, однако как только она появляется, их родные получают долгожданные звонки.

Для этого семьям мобилизованных необходимо обратиться на "горячую линию" по номеру 122.