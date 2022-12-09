Куйвашев рассказал, что делать семьям, когда мобилизованные не выходят на связь

09 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Куйвашев рассказал, что делать семьям, когда мобилизованные не выходят на связь

Жители Среднего Урала пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность связаться с мобилизованными родственниками, как только те выезжают за пределы региона. Глава региона в ходе "прямой линии" рассказал, что делать в таком случае.

"Я понимаю, для родственников это действительно тяжело, не знать, что происходит с близкими. Мы вместе с уполномоченной по правам человека придумали решение. Операторы "горячей линии" и Татьяна Мерзлякова составляют списки родственников, до кого не могут дозвониться, и эти списки передаются в воинские части", - заявил губернатор.

По его словам, воинские части активно идут навстречу и передают мобилизованным желание их близких связаться с ним, после чего те самостоятельно звонят семье. Куйвашев подчеркнул, что у военнослужащих не всегда есть возможность перезвонить сразу, однако как только она появляется, их родные получают долгожданные звонки.

Для этого семьям мобилизованных необходимо обратиться на "горячую линию" по номеру 122.

Теги: Куйвашев, мобилизация, связь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети