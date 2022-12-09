09 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Time

Скандал на Украине: режим отстранил от должности мэра Чернигова

Львовский городской суд отстранил от должности... мэра Чернигова Владислава Атрошенко на один год. Это привело к обвинению киевского режима мэром.

Предлогом для отстранения Атрошенко стало то, что в начале СВО он использовал служебный автомобиль в личных целях. Причем давление на него началось ранее. Его несколько раз не выпустили за границу, в чем он обвинил офис Зеленского. Последнего он призвал вмешаться в ситуацию, так как его люди пытаются отстранить от управления городом мэра, который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников, заявил летом Атрошенко.

Зеленский действительно вмешался и под видом решения суда Львова вообще отстранил Атрошенко. Тот прямо обвинил Зеленского.

"Решением одного человека была перечеркнута воля почти 80% черниговцев. Есть ли в стране хоть один человек, который поверит, что судья Яворовского районного суда Львова без давления из офиса президента принял решение отнять у городского главы Чернигова право занимать должность мэра сроком на один год?" – заявил мэр города.

Атрошенко пообещал, что будет бороться за право на местное самоуправление до конца.

Депутаты горсовета собрались на внеочередное заседание. Они обратились к Зеленскому с просьбой не давит на суд, который будет рассматривать апелляцию.

"Ни один человек на Украине не поверит, что судья Львовского суда принял решение без политического давления, потому что оно ничтожно с юридической точки зрения. И с человеческой точки зрения — это плевок власти в лицо черниговцам. И вообще если начать разбираться в вопросах, кто, как и на чем вывозил семью и какие решения принимал в начале в****, и были ли все они законны, мы далеко не уедем", — сказал Ломако.

Телеграм-канал "Резидент" пишет, что режим активно готовится в выборам в 2023 году, на которые дали отмашку из США. И в офисе Зеленского хотят "зачистить" региональные элиты, чтобы сконцентрировать всю полноту власти в своих руках.

"На Банковой решили апробировать новый/старый метод отстранения от управления города через судебное решение. Если вдуматься в состав преступления, которое вменяется мэру Чернигова, то понимаешь всю абсурдность, но для власти нет ничего невозможного в зачистке региональных элит", - отмечает канал.

Интересно, что накануне отстранения мэра в одном из спортзалов в центре Чернигова запустили передачу "60 минут". Атрошенко назвал это провокацией СБУ, которые подключили флэшку к телевизору, чтобы создать информационный фон для дискредитации местной власти. И он шокирован действиями режима.

Петиция в поддержку Атрошенко быстро набрала более 25 тысяч голосов, так что ее должен рассмотреть Зеленский. Впрочем, какой будет ответ, заранее известно. Тем более что это решение суда. Случай с мэром Чернигова хорошо показывает систему управления на Украине, когда все решения принимаются в Киеве, а местные власти не имеют реальных полномочий.

Теги: Украина, отстранение



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