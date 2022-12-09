Во Франции молодежи будут бесплатно раздавать презервативы

Во Франции молодежь в возрасте от 18 до 25 лет с 1 января 2023 года сможет бесплатно получать презервативы в аптеках. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Он отметил, что на такую меру власти вынуждены пойти в целях сокращения распространения заболеваний, передающихся половым путем. По оценкам органов здравоохранения Франции, заболеваемость ЗППП в 2020 и 2021 гг. в стране увеличилась примерно на 30%.

Между тем, по данным отчета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за год на Россию пришлось 3,9% из всех 1,5 млн новых случаев заражения ВИЧ в мире. Россию обгоняют только ЮАР (14% всех случаев в мире), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). В Минздраве России назвали эту статистику провокацией. Интересно, что оценки ЮНЭЙДС близки к данным Минздрава России, который ранее сообщил о более чем 50 тыс. новых случаев заражения ВИЧ в этом году.