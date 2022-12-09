Дворец водных видов спорта в Первоуральске не будет участвовать в Универсиаде

Дворец водных видов спорта в Первоуральске не будет участвовать в альтернативной универсиаде, однако откроется для обычных горожан уже в апреле. Об этом заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что Универсиада была не отменена, а перенесена на неопределенный срок. Вместо нее президент страны Владимир Путин выпустил распоряжение провести международный фестиваль университетского спорта на объектах Универсиады.

"Программа Универсиады подразумевала под собой проведение соревнований по 18 видам спорта - фестиваль будет проходить почти в половину меньше. И если мы говорим про первоуральский Центр водных видов спорта, он в фестивале задействован не будет. Но жители получат долгожданный объект, и, думаю, что уже в апреле, к лету он запустится. Бассейн будет готов принять гостей. Со своей стороны мы обязательно организуем там соревнования очень высокого уровня. Я уже такие распоряжения дал. Я уверен, что жителям Первоуральска это понравится", - добавил Куйвашев.