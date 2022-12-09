В Омске оператор ТКО добился отмены решения ФАС по делу о завышении тарифа

Региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области ООО "Магнит" добился отмены решения ФАС по делу о завышении тарифа на вывоз мусора в 2021 г. Компания намерена вернуть изъятые из тарифа средства.

РЭК проанализировала фактические расходы регоператора на транспортировку мусора в 2019 г. По данным прокуратуры, в тот год в тариф были заложены расходы по вывозу мусора из всех, включая труднодоступные, поселений региона, пишет ТАСС. Но по факту ряд населенных пунктов не были обеспечены этой услугой. Это повлекло рост тарифа на 2021 г., который рассчитывался на основе тарифа 2019 г.

"Арбитражный суд города Москвы встал на сторону регионального оператора Омской области и признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы о снижении мусорного тарифа, действовавшего на территории Омской области в 2021 г. Согласно резолютивной части, решение ФАС <…> подлежит отмене. "Магнит" намерен вернуть изъятые из тарифа средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее РЭК изъяла из необходимой валовой выручки регионального оператора порядка 200 млн руб. По решению арбитража, цена в договоре, заключенном между ООО "Магнит" и транспортным оператором в 2019 г. была определена по результатам торгов и не может быть изменена или поставлена в зависимость от цены договоров, заключенных транспортным оператором с субподрядными организациями и стоимости их услуг.

"Таким образом, ООО "Магнит" приобрело услугу по транспортированию отходов по рыночным ценам в соответствии с конкурсными процедурами, установленными императивными нормами законодательства. На основании изложенного следует вывод, что ООО "Магнит" заключило договоры на услуги по конкурентной рыночной цене, и, как следствие, не оплачивало услуги по завышенным ценам", - говорится в решении.