Глава МИД Венгрии заявил об использовании Брюсселем всех видов шантажа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его стране нужно быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза.

По его словам, "Брюссель и либеральная машина пропаганды" используют против Будапешта все виды шантажа.

"Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует", — приводит слова Сийярто РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии заблокировало соглашение Евросоюза о выделении помощи Украине в размере 18 млрд евро. Это вынудило Еврокомиссию и другие страны ЕС искать альтернативное решение, чтобы обеспечить Киев деньгами в январе 2023 года.