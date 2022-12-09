В южноуральском городе выбрали нового мэра

В Челябинской области главой Карабаша избран Станислав Афанасенко. За его кандидатуру проголосовали 11 из 12 депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На пост главы муниципалитета претендовали три кандидата: временно исполняющий полномочия главы города Станислав Афанасенко, начальник управления финансов администрации Карабашского городского округа Ирина Забнина и бывший сотрудник министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Вячеслав Коробейников.

Напомним, в октябре мэр Карабаша Олег Буданов покинул пост. Он перешел на работу на автомобильный завод "Урал". Врио главы Карабаша был назначен вице-мэр Станислав Афанасенко.