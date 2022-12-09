09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: АльмакорГруп

Минимальная стоимость реконструкции плотины Нижнетагильского пруда составит 1 миллиард рублей

Реконструкция плотины Нижнетагильского пруда потребует минимум 1 млрд рублей. Об этом в ходе "прямой линии" заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, реконструкция стартует уже в следующем году, однако точная стоимость и сроки реализации будут понятны после завершения предпроектных работ.

"До реконструкции нужно было сдать альтернативный проезд - мост через пруд, чтобы жители были обеспечены с точки зрения передвижения. Сегодня мы договорились со Свердловской областью, с "ЕвразХолдинг" и администрацией города, что в 2023-2024 году мы приступим к реконструкции плотины. Она почти ровесница города Нижний Тагил, и понятно, что в разные годы выделяли средства на ремонт. Но сегодня мы понимаем, что эту плотину надо реконструировать более, того - встроить в развивающийся туристические кластер. Мы говорим о создании музея под открытым небом в Демидовском заводе, и это должна быть не просто отремонтированная плотина, а хорошая коммуникация с набережной пруда", - заявил Куйвашев.

Он также добавил, что Нижний Тагил необходимо сделать не только промышленным, но и туристическим центром.

"Соответствующие распоряжения уже даны, и в следующем году начнутся работы по реконструкции этой плотины. Остановились пока на цифре в миллиард, но мы не знаем, во сколько нам это обойдется. Сейчас ведутся предпроектные работы. Как мы поймем, во сколько весь этот объект нам обойдется, мы скажем, когда мы, наконец, закончим", - заверил губернатор

Теги: плотина, Нижний Тагил, пруд, Куйвашев, прямая линия



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