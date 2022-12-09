09 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото:newsland.com

Журналисты The New York Times провели забастовку, требуя повышения зарплаты

Сотрудники газеты The New York Times провели однодневную массовую забастовку, которая стала первой за десятилетия. Об этом сообщило само издание.

Руководство и профсоюз не пришли к соглашению по зарплатам, медицинским и пенсионным пособиям. Более 1100 сотрудников подписали обязательство бастовать в течение 24 часов. Профсоюз обвинил руководство в недобросовестных переговорах.

"Их предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическим реалиям, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США", - говорится в заявлении профсоюза.

Работники требуют 10% повышения зарплаты на 10%, а затем еще на 5,5% в 2023 и 2024 годах. Руководство компании готово лишь на 5,5% сейчас и 3% в следующие годы.

Другие вопросы, являющиеся предметом спора, включают политику возвращения на работу и систему оценки эффективности работы сотрудников. Профсоюз заявил, что система является дискриминационной, ущемляющей черных и испаноязычных.

Столкнувшись с замедлением роста рекламы и неопределенными экономическими перспективами, некоторые СМИ в последние недели сократили персонал, в том числе CNN. Профсоюз считает, что тем самым они сохраняют свою прибыль.

Две небольшие короткие забастовки в издании были в 1981 и 2017 гг. Последняя масштабная забастовка была в 1978 году, которая длилась 88 дней.

Теги: забастовка, США



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