09 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермский филиал ВШЭ уволил преподавателя за посты с дискредитацией армии

Филиал НИУ ВШЭ в Перми уволил преподавателя, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динару Гагарину за посты в соцсетях в информацией дискредитирующей Вооруженные силы РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководство учебного заведения посчитало, что дальнейшая работа Гагариной в вузе может оказать пагубное воздействие на студентов. По словам самой Гараниной, за ее отстранение якобы выступили родители студентов.

По данным "Ъ", проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. Ее отстранили от руководства магистерской программой "Цифровые методы в гуманитарных науках". После этого на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях.

В вузе заявили, что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза.

Теги: Пермский филиал ВШЭ, преподаватель, Гаранина, дискредитация



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