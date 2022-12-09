Пермский филиал ВШЭ уволил преподавателя за посты с дискредитацией армии

Филиал НИУ ВШЭ в Перми уволил преподавателя, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динару Гагарину за посты в соцсетях в информацией дискредитирующей Вооруженные силы РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководство учебного заведения посчитало, что дальнейшая работа Гагариной в вузе может оказать пагубное воздействие на студентов. По словам самой Гараниной, за ее отстранение якобы выступили родители студентов.

По данным "Ъ", проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. Ее отстранили от руководства магистерской программой "Цифровые методы в гуманитарных науках". После этого на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях.

В вузе заявили, что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза.