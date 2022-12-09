Совершила первый полет летающая лаборатория на базе Як-52

Перспективный "двигатель-акробат", установленный в летающей лаборатории на базе самолета Як-52, во время испытаний совершил пробежки и подлеты – часть запланированного этапа отработки демонстратора авиационного поршневого двигателя АПД-А для легких самолетов акробатической категории.

Двигатель-демонстратор АПД-А является модификацией разработанного в Центральном институте авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") авиационного поршневого двигателя АПД-500 (мощность 500 л.с.), который был создан на базе автомобильного двигателя семейства "Кортеж" ЕМП ФГУП "НАМИ", сообщает институт. Испытания мотора в составе летающей лаборатории прошли в СибНИА. Летающая лаборатория на базе самолета Як-52 с двигателем-демонстратором АПД-А выполнила наземные гонки, после них – руление, пробежки по взлетно-посадочной полосе и подлеты.

"Испытания двигателя в составе летающей лаборатории прошли штатно и подтвердили его способность обеспечить необходимые летные характеристики. Были отработаны запуски, работа на разных режимах (наземные гонки, крейсерский и другие), при этом оценивалось тепловое состояние и приемистость двигателя (особенно важно для аэробатики), взаимодействие всех систем в целом. Наш институт активно включен в работу, возобновляет и свои компетенции, и отраслевую кооперацию по созданию семейства российских авиационных поршневых двигателей", - сказал генеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов.

Ранее двигатель-демонстратор АПД-А успешно прошел комплекс стендовых испытаний. При этом он испытывался не только "традиционными" способами, но и в перевернутом положении, ведь одна из главных задач двигателя акробатического самолета – обеспечение выполнения фигур сложного и высшего пилотажа в условиях высоких положительных и отрицательных перегрузок, в перевернутом полете, на предельных режимах.