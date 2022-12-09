США готовы к контактам с Россией в определенных сферах – госсекретарь Блинкен

США готовы к контактам с Россией в определенных сферах, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен после обмена американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута. Журналисты спросили у дипломата, является ли это признаком начавшихся изменений в двусторонних отношениях.

Блинкен отметил, что Вашингтон и ранее демонстрировал готовность работать с Москвой "по конкретным вопросам, определенным интересам". Пока, правда, такое взаимодействие распространяется на тему обмена заключенными, но не более.

При этом США готовы поддерживать контакты с РФ в вопросе контроля над вооружениями, заявил госсекретарь.