09 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Мария Захарова

США готовы к контактам с Россией в определенных сферах – госсекретарь Блинкен

США готовы к контактам с Россией в определенных сферах, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен после обмена американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута. Журналисты спросили у дипломата, является ли это признаком начавшихся изменений в двусторонних отношениях.

Блинкен отметил, что Вашингтон и ранее демонстрировал готовность работать с Москвой "по конкретным вопросам, определенным интересам". Пока, правда, такое взаимодействие распространяется на тему обмена заключенными, но не более.

При этом США готовы поддерживать контакты с РФ в вопросе контроля над вооружениями, заявил госсекретарь.

Теги: сша, энтони блинкен, дипломатия, переговоры



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