09 Декабря 2022
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Армия и ВПК Центральный ФО В России
Фото: В.Н. Горелых

Отряды терробороны имеют статус как у народных дружин – комитет Госдумы по обороне

В Госдуме объяснили статус отрядов территориальной обороны (самообороны), которые сейчас формируются в приграничных с Украиной регионах – Курской и Белгородской областях. Это добровольные формирования граждан, близкие к статусу народных дружин, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии. Это добровольные народные дружины, которые будут решать задачи, сопутствующие Министерству обороны", - цитирует Картаполова РБК.

Бойцы отрядов считаются гражданскими лицами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отряды терробороны будут помогать военным охранять территорию региона.

Теги: терроборона, народная дружина, андрей картаполов



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