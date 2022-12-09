Версия поджога в ТЦ "Мега Химки" не подтвердилась

Версия поджога в ТЦ "Мега Химки" не подтвердилась, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Предварительная причина пожара - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщили в МЧС.

Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ущерб от пожара с учетом припаркованных авто может составить 20-30 миллиардов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

Напомним, пожар, который начался в районе шести часов утра, локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса. Предварительно, пожар не перешел на остальную часть торгового центра "Мега Химки". Погиб один человек.