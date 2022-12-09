Депутат Свалов станет координатором проекта "Zа Самбо" на Среднем Урале

Депутата заксобрания Свердловской области Алексея Свалова назначили координатором федерального партийного проекта "Единой России" "Za Самбо" в регионе. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

"Работа предстоит большая. Это и совершенствование законодательства в сфере детского спорта, проведение соревнований всех уровней, развитие самбо в территориях (реконструкция и создание новых залов). Это, конечно, большая ответственность, но и огромный пласт интереснейшей работы", - написал депутат.

В проекте числится сразу несколько направлений: "Самбо в школы", "Самбо в вузы", "Самбо в села", "Самбо в ГТО", "Адаптивное самбо", "Грантовая поддержка", "Патриотическое воспитание", "Строительство и реконструкция залов для самбо".