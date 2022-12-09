В Челябинской области девять предприятий получат гранты на 58 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил заявки девяти предприятий на предоставление грантов на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Общая сумма грантов составила более 58 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Гранты получат предприятия "ДСТ – УРАЛ", "Группа Магнезит", НПО "Электромашина", "НС Технология", "ЭлМетро Групп", АЗ "УРАЛ", "Каток", ПК "Ходовые системы" и "Трактор".

НПО "Электромашина" возместила более 12 млн рублей, потраченных на разработку инновационного комплекта электрооборудования электрической трансмиссии. На предприятии хотят электрифицировать весь городской электротранспорт. Такая техника станет уникальной, аналогов нет ни в России, ни за границей.

Предприятия, входящие в "Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин", получили сразу два гранта на сумму более 2 млн рублей на возмещение затрат на разработку проектной документации комплектующих для бульдозеров "Шантуй.

Челябинский тракторный завод "ДСТ-Урал" получил грант на разработку органов управления для дорожно-строительной и коммунальной техники. На предприятии производят уникальные бульдозеры, которыми можно управлять с помощью джойстика.