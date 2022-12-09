С "Т Плюс" взыскали почти 35 миллионов за загрязнение Нижнетуринского водохранилища

Энергетическая компания ПАО "Т Плюс" выплатит более 34 млн рублей за загрязнения опасными веществами Нижнетуринского водохранилища. Грубые нарушения были зафиксированы еще в 2016-2017 годах, однако добиться справедливого наказания для компании удалось только накануне.

"Судебное разбирательство длилось три года — все это время мы отстаивали свою позицию на основании материалов проверок. Арбитраж учел часть наших доводов, признал компанию виновной и постановил взыскать 34 млн 865 тыс. 143 рубля. Мы приветствуем решение суда, но продолжим добиваться удовлетворения нашего иска в полном объеме", — написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что до судебных разбирательств с "Т Плюс" пытались договориться о добровольной компенсации, однако компания отказалась. Ущерб был оценен в 84 млн 432 тыс. 69 рублей.