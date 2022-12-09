Зампостпред РФ при ОБСЕ: Слова Меркель хорошо объяснили позицию Запада по Украине

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях объясняют позицию стран Запада относительно конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, слова которого приводит сайт российской дипмиссии.

7 декабря в интервью германской газете Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее".

Буякевич отметил, что слова экс-канцлера ФРГ "проясняют многое", в том числе заявление германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности любых призывов к прекращению огня на Украине.

По словам Буякевича, западные страны "используют Украину как инструмент по борьбе с российской государственность". Они "не заинтересованы" в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывани Меркель, заявила, что Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием.