09 Декабря 2022
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Политика В России В бывшем СССР
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Путин улетел из России

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. Также в столицу Киргизии должны сегодня приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимать гостей будет президент Киргизии Садыр Жапаров.

При этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отказался приезжать на саммит ЕАЭС. Ранее Ташкент отказался создавать так называемый "тройственный газовый союз" с Россией и Казахстаном (инициатором был Путин).

Ожидается, что главы стран-членов ЕАЭС обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики.

Также речь пойдет о дальнейшем углублении интеграции на пространстве Евразийского экономического союза и развитии единого рынка услуг. Планируется, что на саммите будут утверждены основные направления международной деятельности союза на следующий год.

Теги: владимир путин, еаэс, саммит, бишкек



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