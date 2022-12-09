Куйвашева попросили уволить преподавателя техникума в Первоуральске за поддержку "бандеровского режима"

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева попросили уволить преподавателя металлургического техникума Первоуральска Артема Изгагина. Обращение с такой просьбой главе региона направил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что Изгагин, поддерживающий бандеровцев и пропагандирующий это в соцсетях не может работать в образовательном учреждении.

"Убежден, что бандеровцу, называющему россиян "скотами", не место в образовательном учреждении. Чему он может научить детей? Направляю обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву", — написал депутат в своих социальных сетях.

Напомним, что Артем Изгагин опубликовал в своих сецсетях несколько постов, где одевался в вышиванку, фотографировался с украинским флагом, скандировал лозунги "За мир" и называл граждан РФ "скотами". На такое поведение работника образовательного учреждения обратили внимание СМИ, а также глава первоуральского городского отделения Молодой Гвардии "Единой России" Дмитрий Маштаков.

"В Первоуральске (Свердловская область) живет большой поклонник украинских нацистов — Артем Изгагин. Гражданин преподает в Первоуральском металлургическом техникуме. Какие ценности может привить такой педагог — вопрос риторический. Как человек, который называет наших граждан скотами, который поддерживает антигосударственную политику, может работать и получать зарплату в государственном образовательном учреждении?" — написал на своей странице во "ВКонтакте" Маштаков.

Он и попросил директора ПМК Ольгу Антипину разобраться в ситуации. Самому же преподавателю глава горотделения Молодой Гвардии намекнул на переезд в Украину.



"Данный товарищ сначала пишет посты, а потом трусливо удаляет все свои аккаунты в соцсетях! Есть такая поговорка: "Интернет помнит все". ̶Г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶и̶н Артем, мы тоже запомнили и будем помнить твои посты. Кстати, в Украине есть тоже еще пока достаточное количество колледжей, в которых можно в полной мере раскрыть свои педагогические навыки", - заключил Маштаков.