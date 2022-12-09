"АвтоВАЗ" в 2023-ем может начать выпуск машин на заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" наладит производство автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в госсобственность РФ.

"Производство на площадке Nissan, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом"", - сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что выпуск автомобилей там начнется в 2023 г.

Подробностей о том, какие автомобили и в каком объеме будут выпускаться на петербургском автозаводе, он не уточнил, пишет "Интерфакс". В "АвтоВАЗе" планы относительно площадки не комментируют.

Напомним, ранее стало известно, что все российские активы автоконцерна Nissan ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Сделка предполагает сохранение работоспособности автоконцерна, это около 2 тыс. рабочих мест, пояснили в министерстве. Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".