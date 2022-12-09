Мэр Перми отменил выходные для своих подчиненных

Глава Перми Алексей Демкин отменил выходные для своего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято из-за надвигающихся на Пермь сильных снегопадов. Ожидается, что 10-11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков.

"Работы будет много: координация подрядчиков на местах, контроль за их работой, проверка выхода техники и ручников. Ближе к вечеру в субботу будет собран штаб, где главы отчитаются об организации уборки и принятых мерах и доложат, каким образом будет выстроена работа в воскресенье", - написал мэр.