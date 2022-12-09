При пожаре в ТЦ "Мега Химки" погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Подмосковье, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, речь идет об охраннике гипермаркета, который не успел выбраться из здания, пишет Baza.

Как сообщает РИА Новости, пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса. Вместе с тем визуально пожар не перешел на остальную часть торгового центра "Мега Химки".

По последним данным, рассматриваются две причины возгорания: поджог и короткое замыкание.