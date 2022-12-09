В Челябинске возбудили уголовное дело о халатности из-за аварийного дома, в котором разобрали стену

По факту нарушения жилищных прав граждан, которые проживают в аварийном доме на улице Мира в Челябинске, возбуждено уголовное дело о халатности.

"Действиям администрации и управляющей компании будет дана оценка в том числе с точки зрения Безопасности проводимых демонтажных работ здания", - сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Напомним, жители дома обратились в ОНФ. Они рассказали, что здание разрушается, трубы текут, затоплен подвал, проводка неисправна, холодные батареи, появилась плесень. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Однако мер для выбора новой обслуживающей организации мэрией города принято не было. Расселение дома назначено на 2030 год. Однако жители считают, что столько лет здание просто не простоит.

После обращения в ОНФ на объект приехали рабочие. Общественники установили, что в доме разобрали целую стену с первого по пятый этаж, не обесточив здание и не расселив людей. По словам жильцов, от улицы первое время их отделяла лишь тоненькая шторка, которой прикрыли зияющую дыру.

По данному факту проверку проводит прокуратура. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения жилищных прав граждан.