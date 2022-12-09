Сына красноярского губернатора могут обменять на американца Пола Уилана

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса Россия в следующем году может обменять на американского гражданина Пола Уилана (был осужден за шпионаж), передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Правда, для этого Усса-младшего сначала должны экстрадировать из Италии в США.

Сейчас Артем Усс находится в Милане под домашним арестом. США запросили его экстрадицию, на этом же, возможно, настоит и Россия, где в отношении Усса-младшего тоже начато расследование. США обвиняют сына красноярского губернатора в отмывании денег, уклонении от санкций и незаконной торговле нефтепродуктами.

Накануне стало известно об обмене заключенными между Россией и США. Предварительно оба участника обмена – баскетболистка Бриттни Грайнер и предприниматель Виктор Бут – были помилованы, в своих странах им не грозит преследование.