Уральца приговорили к колонии за избиение сотрудника ГИБДД

Жителя Слободо-Туринского района признали виновным и приговорили к реальному лишению свободы за избиение сотрудника ГИБДД. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в момент потасовки осужденный был пьян.

Инцидент произошел в июле 2022 года в с. Туринская слобода, когда Шатина М. остановили за вождение в нетрезвом виде. Пока сотрудники ГИБДД МО МВД России "Байкаловский" составляли на нарушителя административный протокол, тот умышленно ударил кулаком в лицо одному из инспекторов. От этого последний потерял равновесие, упал и потерял сознание. Позднее у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую эксперты расценили как причинение легкого вреда здоровью.

Туринский районный суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.