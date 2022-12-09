09 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральца приговорили к колонии за избиение сотрудника ГИБДД

Жителя Слободо-Туринского района признали виновным и приговорили к реальному лишению свободы за избиение сотрудника ГИБДД. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в момент потасовки осужденный был пьян.

Инцидент произошел в июле 2022 года в с. Туринская слобода, когда Шатина М. остановили за вождение в нетрезвом виде. Пока сотрудники ГИБДД МО МВД России "Байкаловский" составляли на нарушителя административный протокол, тот умышленно ударил кулаком в лицо одному из инспекторов. От этого последний потерял равновесие, упал и потерял сознание. Позднее у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую эксперты расценили как причинение легкого вреда здоровью.

Туринский районный суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: ЧМТ, избиение, ГИБДД, суд



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