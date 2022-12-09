В Нижневартовске родители собирают подписи в поддержку уволенного после поножовщины учителя

Родители учеников школы №21 собирают подписи в поддержку уволенной учительницы Валерии Юркевич. Это классный руководитель восьмого класса, ученики которого устроили поножовщину, сообщает канал N1.

Подписи под петицией ставят и родители, и ученики. За час неравнодушные вартовчане собрали подписей почти на два листа формата А4.

Напомним, в результате проверки были уволены директор школы №21 Нижневартовска и классный руководитель. Продолжаются служебные проверки в отношении еще нескольких сотрудников образовательного учреждения. Все причастные к произошедшему понесут наказание.

Как сообщало Накануне.RU, 6 декабря один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Пострадавший подросток находится в реанимации. Напавший с ножом тоже госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".