К атакам на российские аэродромы причастна американская Raytheon Technologies, - дипломат РФ

К атакам украинских беспилотников на российские аэродромы причастна американская корпорация Raytheon Technologies. Об этом сообщил РИА Новости глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, в течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации советских дронов Ту-141 "Стриж", и в этом участвовали специалисты киевского КБ "Луч" и американской корпорации. Дальность действия этого дрона — до 1000 километров, добавил глава делегации.

"Понятно, в каком направлении его планировалось использовать", — отметил дипломат.

Также Гаврилов заявил, что специалисты НАТО улучшили беспилотник с помощью американских технологий, а для более точного наведения использовали модули GPS.

В Минобороны РФ ранее заявили, что "утром 5 декабря киевским режимом для выведения из строя российских самолетов дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области".

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была "незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов". Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли. Еще четыре раненые солдата госпитализированы.