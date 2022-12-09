Медфракция провела выездную диспансеризацию для сотрудников МУП "Спецавтобаза"

Медицинская фракция Екатеринбурга вместе со страховой компанией "Астрамед-МС" провели для сотрудников МУП "Спецавтобазы" выездную диспансеризацию. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава фракции Алексей Вихарев.

По его словам, за два дня медики горбольницы №6 обследовали 350 человек прямо на их рабочем месте. Для этого врачам выделили отдельные кабинеты. Сотрудники предприятия могли сдать кровь, измерить внутриглазное давление, проверить функцию дыхания, пройти электрокардиограмму. А в выездном кабинете всем желающим сделали флюорографию. Для женщин также работал передвижной пункт маммографического обследования молочных желез.

"Работники муниципального предприятия оценили мобильность и скорость обследования, так как для плановой встречи с медиками им не пришлось отпрашиваться с работы", - заявил Вихарев.

Он также добавил, что все данные будут переданы в поликлиники пациентов по прописке. В случае необходимости дополнительного обследования их пригласят в медучреждение.