09 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Медфракция провела выездную диспансеризацию для сотрудников МУП "Спецавтобаза"

Медицинская фракция Екатеринбурга вместе со страховой компанией "Астрамед-МС" провели для сотрудников МУП "Спецавтобазы" выездную диспансеризацию. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава фракции Алексей Вихарев.

По его словам, за два дня медики горбольницы №6 обследовали 350 человек прямо на их рабочем месте. Для этого врачам выделили отдельные кабинеты. Сотрудники предприятия могли сдать кровь, измерить внутриглазное давление, проверить функцию дыхания, пройти электрокардиограмму. А в выездном кабинете всем желающим сделали флюорографию. Для женщин также работал передвижной пункт маммографического обследования молочных желез.

Диспансеризация для сотрудников МУП "Спецавтобаза"(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Диспансеризация для сотрудников МУП "Спецавтобаза"(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Диспансеризация для сотрудников МУП "Спецавтобаза"(2022)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"Работники муниципального предприятия оценили мобильность и скорость обследования, так как для плановой встречи с медиками им не пришлось отпрашиваться с работы", - заявил Вихарев.

Он также добавил, что все данные будут переданы в поликлиники пациентов по прописке. В случае необходимости дополнительного обследования их пригласят в медучреждение.

Теги: МУП Спецавтобаза, диспансеризация, медфракция



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