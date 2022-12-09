Магазины Zara под новым брендом начнут открываться в марте

Магазины Zara под новым брендом откроются в России с марта по сентябрь 2023 года, сообщила глава направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

По ее словам, сначала магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а к осени – в других городах.

Ожидается, что под новым брендом ритейлер будет обновлять коллекции несколько раз в сезон, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что испанский ритейлер Inditex, которому принадлежит Zara, заключит сделку с ливанским партнером Daher group о продаже своего российского бизнеса. Условия сделки предполагают сохранение значительного числа рабочих мест и большинства договоров аренды. Также у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества с Inditex через соглашение о франчайзинге в случае возвращения испанской компании на российский рынок в будущем.