Текслер призвал глав отказаться от проведения новогодних салютов
Губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов Челябинской области проводить мероприятия по празднованию Нового года сдержанно и оказаться от салютов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Без ограничений будут проводиться только детские мероприятия.
На заседании антитеррористической комиссии Челябинской области губернатор поручил уделить особое внимание безопасности социальных и культурных учреждений, а также соблюдению общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.
Напомним, от проведения салютов в Новый год уже отказались в Магнитогорске, а в Озерске отменили масштабную развлекательную программу с салютом.