Текслер призвал глав отказаться от проведения новогодних салютов

Губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов Челябинской области проводить мероприятия по празднованию Нового года сдержанно и оказаться от салютов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Без ограничений будут проводиться только детские мероприятия.

На заседании антитеррористической комиссии Челябинской области губернатор поручил уделить особое внимание безопасности социальных и культурных учреждений, а также соблюдению общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

Напомним, от проведения салютов в Новый год уже отказались в Магнитогорске, а в Озерске отменили масштабную развлекательную программу с салютом.