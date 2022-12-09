Тюменца осудили за попытку незаконно переправить за рубеж "иное вооружение"

Центральный районный суд Тюмени осудил 41-летнего мужчину за покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации иного вооружения (ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ), сообщили Накануне.RU в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина передал в транспортную компанию "СДЭК" посылку с принадлежавшим ему ночным стрелковым прицелом, которую намерен был отправить покупателю в Республику Казахстан, указав, что в отправлении находится "запчасть для телескопа".

Его преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками таможни до пересечения товаром государственной границы.

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что признаёт свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность, суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком два года.

Ночной стрелковый прицел конфискован в собственность государства.