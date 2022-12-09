Тюменца осудили за попытку незаконно переправить за рубеж "иное вооружение"

09 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменца осудили за попытку незаконно переправить за рубеж "иное вооружение"

Центральный районный суд Тюмени осудил 41-летнего мужчину за покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации иного вооружения (ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ), сообщили Накануне.RU в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина передал в транспортную компанию "СДЭК" посылку с принадлежавшим ему ночным стрелковым прицелом, которую намерен был отправить покупателю в Республику Казахстан, указав, что в отправлении находится "запчасть для телескопа".

Его преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками таможни до пересечения товаром государственной границы.

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что признаёт свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность, суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком два года.

Ночной стрелковый прицел конфискован в собственность государства.

Теги: Ночной стрелковый прицеп, суд, казахстан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети