Самолет с Виктором Бутом приземлился во Внуково

Самолет с россиянином Виктором Бутом, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, ночью прилетел в Москву.

Как сообщил телеканал "Россия 24", борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Бута встречали супруга и мать.

Отмечается, что самолет из Абу-Даби, где и состоялся обмен заключенными, задержался на дозаправку в Махачкале.

Российский и американский президенты помиловали обоих участников обмена, сообщила ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения, уголовное преследование окончательно прекращено.

Напомним, баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.