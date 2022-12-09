В Подмосковье загорелась "Мега", огонь бушует на 12 тысячах "квадратов"

Прокуратура Московской области из-за пожара в помещении строительного гипермаркета, расположенного в торгово-развлекательном центре в Химках, начала проверку.

Гипермаркет загорелся в 6.00. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются, идёт тушение пожара. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина, для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Химкинский городской прокурор Денис Андреев, сообщает прокуратура Московской области.

По данным Mash, очевидцы сообщают о взрывах. В различных местах обрушилась кровля. Канал называет площадь возгорания в 7 тыс. кв. м. По версии Telegram-канала Baza, пожар начался с OBI, который выгорел весь. Затем огонь перекинулся на соседа. Сейчас горит около 500 квадратных метров, в здании уже началось обрушение кровли. Площадь пожара увеличилась до 12 тыс. "квадратов", сообщает канал. Идут обрушения.