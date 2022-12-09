09 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

На авторынке России из 60 брендов осталось 14

14 брендов из 60 остались на автомобильном рынке России к концу 2022 года.

Как следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов, из этого числа три - российские, а остальные - китайские. Отечественные бренды - Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные - Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

Отмечается, что российский авторынок китайский на 78%. Сегодня почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Как говорят эксперты, параллельный импорт улучшает ситуацию на авторынке РФ, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов, сообщает РИА Новости.

Напомним, авторынок России в 2022 году сократится на 60%, показатель составит 664–666 тыс. проданных автомобилей.

Теги: авторынок, автопром, автомобили



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