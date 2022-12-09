Завершено расследование дела о хищении у "Роскосмоса" более 600 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении у "Роскосмоса" более 600 млн руб.

Как считает следствие, средства были похищены при реконструкции стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Одним из фигурантов является экс-заместитель директора департамента строительства госкорпорации Максим Мамсуров. Он и семеро его сообщников не только нанесли ущерб бюджету, но и нарушили "интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей".

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве СКР инициировал 11 января 2019 года. Основанием стали результаты совместной проверки службы внутреннего аудита и департамента экономической безопасности "Роскосмоса".

Защита обвиняемого Мамсурова, как и других фигурантов, которые сейчас знакомятся со 102 томами уголовного дела, комментировать ситуацию не стала, сообщает "Коммерсант".