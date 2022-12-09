09 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Такси в России могут освободить от средств контроля усталости водителей

Депутаты заксобрания Нижегородской области выступили с инициативой об исключении из правительственного проекта закона о такси требования об обязательном оснащении машин средствами контроля за усталостью водителей.

Это следует из свода поправок к документу. Идею поддержали деловые ассоциации (РСПП, "Деловая Россия" и "Опора России") и Министерство транспорта России.

Обязательное требование об установке в легковом такси устройств контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя зафиксировано в законопроекте "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ", внесенном в Госдуму правительством 11 мая 2022 года. Это требование, отмечает Минтранс в предложенных поправках, синхронизировано с законопроектом "О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ "безопасности дорожного движения".

Законодательная новелла о внедрении средств контроля за усталостью обсуждается не первый год и каждый раз вызывает критику со стороны владельцев такси. Но эксперты не исключают, что в дальнейшем устройства "антисон" станут обязательными, сообщают "Ведомости".

Напомним, еще в 2020 году сообщалось о том, что с 2021 года водителей пассажирских автобусов и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Для снижения аварийности из-за сна Минтранс собирается обязать использовать специальные устройства, следящие за состоянием водителя.

Теги: такси, водители



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Ранее 23.11.2020 13:59 Мск Водителей обяжут обвешаться устройствами, следящими за их состоянием


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