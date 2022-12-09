Программная установка Жириновского: в России предлагают разрешить голосовать с 16 лет

Российской молодежи предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет.

Соответствующий проект закона 12 декабря внесет в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. По словам авторов инициативы, сегодня молодым россиянам с этого возраста разрешается официально работать, вступать в брак, но не голосовать. Такой подход в реализации прав 16-летних разделяют в КПРФ.

"Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть", — следует из пояснительной записке к документу.

Как отметил один из авторов автор законопроекта Ярослав Нилов, этот законопроект был программной установкой, заложенной еще лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщают "Известия".

Согласно действующему законодательству голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста молодой человек может стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах. А вот депутатом Госдумы может быть избран только гражданин, которому исполнился 21 год.