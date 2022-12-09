В России начались поставки алкоголя по параллельному импорту

Торговые сети в России начали первые поставки иностранного алкоголя по параллельному импорту.

Импорт без согласия правообладателя в стране появился совсем недавно, причем стоимость напитков не изменилась. Ранее зарубежные производители, которые еще работают в России, выступали против параллельного импорта — поставки могут обернуться попаданием в розницу контрафакта. Против выступили и в Комитете производителей алкогольной продукции (объединяет иностранных изготовителей), а также "Деловой России".

Наименее доступными на рынке стали виски и французские коньяки, ассортимент в этих категориях обновился сильнее всего. Кроме того, изменился ассортимент настоек. Перед Новым годом на полках магазинов не будет некоторых известных брендов шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Pérignon и других.

Как заявили в Федеральной таможенной службе, параллельный импорт спиртного сейчас идет без нарушений, сообщают "Известия".

Ранее оптовые и розничные продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, которые раньше завозились из-за рубежа.