09 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти предоставят россиянам рассрочку на покупку жилья

Власти России готовят рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан.

Механизм будет прорабатываться к 2024 году. Вопросом займутся Минфин, Минстрой, ЦБ РФ и "ДОМ.РФ", следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Как считают в Госдуме, инициатива может затронуть учителей, врачей, IT-работников, узких специалистов в промышленности.

Эксперты отмечают, что это наряду со льготной ипотекой станет еще одним драйвером рынка.

Как заявил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Но при этом механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, сообщают "Известия".

Теги: жилье, недвижимость



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