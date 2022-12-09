09 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: tomsk.ru

Власти России обсудят выдачу частот для связи на новых территориях

В России госкомиссия по радиочастотам на ближайшем заседании в конце декабря планирует выделить частоты операторам связи, которые работают на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.

В документах к заседанию перечислены операторы, которые оказывают услуги связи на территории новых регионов: "МирТелеком", "Мобильные коммуникационные системы", "К-телеком" и ГУП Донецкой народной республики "Республиканский оператор связи".

Этим компаниям предлагается выделить для совместного использования частоты в разных диапазонах. Роскомнадзор должен оценить уровень загрузки спектра в новых регионах и представить результаты в четвертом квартале 2023 года. Кроме того, ко второму кварталу предстоящего года служба вместе с региональными органами исполнительной власти должны оценить на этих территориях текущее покрытие сотовой связи.

Представители "большой четверки" мобильных операторов — МТС, "МегаФона", "ВымпелКома" и "Т2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2) пока не заявляли о планах оказывать услуги в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РБК.

Напомним, новые территории России для организации расчетов на них потребуют 900 млрд наличных рублей. Об этом сообщили в Ассоциации банков РФ. Как заявил вице-президент организации Алексей Войлуков, средства могут туда доставить в течение нескольких месяцев.

Теги: сотовая связь, радиочастоты, ДНР, ЛНР



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