Правительство России вводит ежемесячные доплаты медикам

С 2023 года кабмин России введет примерно для половины работников системы здравоохранения ежемесячные доплаты.

Их сумма составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. Средства будут получать 379 тыс. врачей, 725 тыс. занятых в качестве среднего медицинского персонала и 65 тыс. — младшего медперсонала. Ежемесячные доплаты позволяют приблизить зарплаты медицинских работников к целевым показателям майских указов, но не избавляют власти от необходимости выработки единого подхода к оплате труда в здравоохранении.

Как заявляют представители профсоюзов медработников, выбор категорий получателей доплат и будущий способ их оформления "вызывают вопросы", сообщает "Коммерсант".

Напомним, до конца текущего года российские регионы получат около 59 млрд руб. на повышение зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала.